شاهد..مليونية "كسر القيد" السودانية لإسترداد المدنية

العالم - مراسلون

هذه الحشود العسكرية ليست متوجهة لقتال عدو في دولة ما او لحماية حدود السودان، وانما متجهة صوب مدينة امدرمان لقمع المتظاهرين ومنعهم من الوصول الي مدينة بحري شمال الخرطوم، ليلتقوا بمتظاهري الخرطوم صوب القصر الرئاسي حسب خطة لجنة المقاومة السودانية في مليونية الـ21 من فبراير التي جاءت تحت شعار ( كسر القيد لدعم المعتقلين).

القوات الامنية ماضية في سياساتها باعتقال قيادات لجان المقاومة السودانية والناشطين السياسيين، لكن هذه الخطة لم تمنع المتظاهرين من مواصلة مسيراتهم عبر شوارع الخرطوم ومعظم ولايات السودان وسط هتافات وشعارات تطالب بذهاب العسكر الي ثكناته واسقاط السلطة العسكرية الحالية فالشعب السوداني يقول ان خلافاته ليست مع الجيش السوداني بل مع القيادات العسكرية التي قامت بالانقلاب العسكري ومن تماهي معها.

تحركت جموع المتظاهرين نحو ميدان التحرير وسط مدينة بحري في إشارة لمبدأ الحرية والعدالة والسلام، السلام الذي ينشده الجميع، لكنها قوبلت بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لتستمر الدعوات بضرورة الضغط اكثر فأكثر لإسقاط النظام العسكري.

لايلتفلت الشارع السوداني لاي مبادرات ولاينظر الى اي خلافات اجنبية، بل هو يرفضها تماما فقط الشارع هو الذي يحدد مسير هذه البلاد هكذا يقول الشعب السوداني.

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