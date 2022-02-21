بوتين: كل ما يهم القادة الاوكرانيين هو حساباتهم في بنوك الغرب وليس مصالح الشعب

العالم-روسيا

ونوه بوتين إلى أن "الوضع أصبح في دونباس مرة أخرى حرجا وخطيرا وأنا اليوم أخاطبكم مباشرة ليس فقط لتقييم ما يحدث، ولكن أيضا لإبلاغكم بالقرارات التي يتم اتخاذها، وحول الخطوات الأخرى المحتملة في هذا الاتجاه".

وقال بوتين: فلاديمير لينين مؤسس أوكرانيا والبولشفيون قدموا تنازلات كثيرة للقوميين المتعصبين.



وأضاف بوتين: أوكرانيا المعاصرة تم إنشاؤها على حساب الأراضي الروسية تاريخيا والبولشفيون دمجوا دونباس بأوكرانيا بالقوة.



وقال بوتين: رغم المخادعة ونهب روسيا اعترف شعبنا بكل الدول بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

وقال الرئيس الروسي: واردات الميزانية الأوكرانية من مختلف المساعدات الروسية بلغت 250 مليار دولار بين 1991 و2013 والقوميون الأوكرانيون بدعم من الغرب استفادوا من تآكل مؤسسات الدولة بسبب الفساد في 2014.

القوميون الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نظموا موجة من الإرهاب والاغتيالات ولم يعاقبوا.



وأضاف بوتين: سنحاسب المسؤولين عن المأساة في أوديسا عام 2014.



كما قال بوتين: سياسات السلطات الأوكرانية تقود البلاد إلى فقدان سيادتها بالكامل والتصريحات الأوكرانية عن السلاح النووي ليست كلاما فارغا ولا يمكننا ألا نرد على ذلك.



وأكد بوتين على أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو خطر مباشر على روسيا.



يتبع..