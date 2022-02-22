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الرئيس الأوكراني يدعو لاجتماع طارئ لـ "رباعية نورماندي"

الرئيس الأوكراني يدعو لاجتماع طارئ لـ
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه دعا لانعقاد اجتماع طارئ لـ "رباعية نورماندي" على خلفية اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

العالم-اوروبا

وقال زيلينسكي في خطاب موجه للشعب، تم بثه فجر الثلاثاء، إن "أوكرانيا لها حدودها المعترف بها دوليا، وهي ستبقى كما هي بغض النظر عن أي إعلانات أو أعمال قبل روسيا".

واعتبر الرئيس الأوكراني أن "الاعتراف باستقلال المناطق المحتلة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك قد يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك وتجاهلها لمقررات صيغة نورماندي. وهذا يقوض جهود السلام ويدمر الصيغ القائمة للتفاوض".

وأضاف أن روسيا "بقراراتها اليوم والمحتملة غدا تشرعن وجود قواتها التي كانت موجودة في المناطق المحتلة بدونباس منذ عام 2014"، مشيرا إلى أن أوكرانيا "تحتفظ بحقها في الدفاع المشترك".

ووصف زيلينسكي قرار موسكو بأنه "انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا" وأن روسيا "ستتحمل مسؤولية ذلك".

وأضاف أن أوكرانيا "لن تسلم شيئا لأحد"، مؤكدا مع ذلك تمسك كييف "بالجهود الدبلوماسية" لتسوية الأزمة.

وجاء ذلك ردا على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

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