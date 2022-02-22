إصابة شابين فلسطينيين باعتداء مستوطنين على مركبتهما

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية افادت بأن مستوطنين هاجموا المركبة بالحجارة، ما أدى لإصابة شابين كانا داخلها بكسور ورضوض، إضافة إلى تحطيم زجاجها.

وكانت ما تسمى بـ"محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس المحتلة، قد امرت يوم أمس الإثنين، بالافراج عن جميع المستوطنين المعتقلين الذين هاجموا فلسطينيين في بلدة حوارة منذ 3 أسابيع، حيث دخلت قافلة مركبات للمستوطنين بلدة حواره في نابلس وهاجمت المواطنين خلال احتفالها بإطلاق سراح مستوطن كان موقوفا على ذمة هجمات مماثلة.

وفي تاريخ 24 كانون الثاني الماضي هاجم عدد من المستوطنين بلدة حوارة خلال مسيرة قاموا بها بالسيارات من حاجز زعترا إلى دوار ايتسهار تحت حماية عسكرية من قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس، ونقلت وکالة "معا" عن عواد نجم الناطق باسم حركة فتح قوله: "إن عددا من الاصابات وقعت في صفوف المواطنين عرف منهم المواطن منتصر بالله ضميدى 17 عاما حيث تم الاعتداء عليه من قبل المستوطنين وتم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج".

واضاف عواد أن المستوطنين قاموا بتحطيم 50 سيارة وزجاج محل تجاري بعد رشقها بالحجارة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة خلال المسيرة التى قاموا بها بالسيارات .

وأكد عواد أن المستوطنين أطلقوا النار من اسلحه اتوماتكية في الهواء بوسط حوارة والقيام بأعمال عربدة وارهابية في القرية.