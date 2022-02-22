ارتفاع جديد في أسعار المحروقات كافة في لبنان

العالم - لبنان

واشارت مراسلة قناة العالم الاخبارية الزميلة مريم علي الى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 4800 ليرة وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 3800 ليرة لبنانية، وانخفض سعر قارورة الغاز 2000 ليرة لبنانية وسعر صفيحة المازوت 4300 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- البنزين 95 أوكتان: 362000 ل.ل.

- البنزين 98 أوكتان: 371000 ل.ل.

- المازوت: 331000 ل.ل.

- الغاز: 276000 ل.ل.

و حول أسباب ارتفاع أسعار المحروقات قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في تصريح، أن جدول تركيب اسعار المحروقات اليوم، جاء نتيجة لانعكاس ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية وعدم تقلبات كبيرة في سعري صرف الدولار الاميركي في الاسواق اللبنانية والمعتمدة لاصدار الجدول.

وشرح أن مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمن من قبله وفقاً لمنصة صيرفة لاستيراد %85 من البنزين من 20200 الى 20300 ليرة، اما سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد %15 من البنزين المحتسب وفقا لأسعار الاسواق الموازية المتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا فانخفض من 21111 ليرة الى 20862 ليرة.

ولفت إلى أن انعكاس ارتفاع أسعار النفط عالميا أدى إلى ارتفاع ثمن البضاعة المستوردة في جدول اليوم، فارتفع سعر كيلوليتر البنزين 5.73 دولارا والمازوت ارتفع 3 دولارات.