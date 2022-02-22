موسكو: الاتفاقيات مع لوغانسك ودونيتسك تسمح بنشر قواعد عسكرية روسية على أراضي الجمهوريتين

العالم - روسيا

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، أنه ليس هناك حديث الآن عن نشر قواعد عسكرية روسية على أراضي الجمهوريتين، على الرغم من أن الاتفاقات المبرمة تسمح بذلك، مضيفا أن روسيا ستفعل ذلك إذا تطلب الأمر.

وفي وقت سابق اليوم صدق مجلسا الشعب في كل من جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية، على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع روسيا الاتحادية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الاثنين، في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

كذلك وجه بوتين، بعد إعلان الاعتراف باستقلالهما، القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.