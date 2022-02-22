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فتوى شيخ الأزهر حول "ميراث المرأة" تثير جدلًا واسعًا في مصر

فتوى شيخ الأزهر حول
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

لازالت فتوى شيخ الأزهر حول "الكد والسعاية"، تؤتي صداها في مصر.

العالم - منوعات

طالب أعضاء لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، بضرورة إعداد تقرير للرد على ما تم إثارته مؤخراً في وسائل الإعلام بشأن الفتوى.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن تم تداول فتوى شيخ الأزهر، على أنها تبيح للمرأة أن تحصل على النصف من ميراث التركة بجانب حقها الشرعي في الميراث من زوجها مقابل مشاركتها في العمل والكد والأمور المالية الحياتية.

وقالت اللجنة إنه لا صلة لها بعملية تمكين المرأة، ولكن يأت في إطار تكريم الإسلام للمرأة وحثه على حصولها على حقوقها كاملة.

من جانبه، بيّن الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري، أن مقصد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، يخص المرأة العاملة، أو من قامت بدفع أموال من مال أبيها لزوجها لتوسيع ثروته وليس خلاف ذلك.

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فتوى شيخ الأزهر حول "ميراث المرأة" تثير جدلًا واسعًا في مصر

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