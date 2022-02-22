بالفيديو.. ردود الفعل بعد قرار بوتين باستقلال لوغانسك ودونتسك

العالم - خاص العالم

جبهة تنديد وتهديد غربية واسعة في وجه الرئيس الروسي فلادمير بوتين عقب اعترافه بانفصال جمهورتي لوهانسك ودونيتسك في منطقة دونباس شرقي اوكرانيا، ما ادخل الازمة الاوكرانية فصلا جديد واجج النزاع بين روسيا والغرب.

التصريحات الاوروبية والامريكية الشاجبة للخطوة الروسية تدافعت ، البيت الابيض اعلن ان الرئيس جو بايدن سيفرض عقوبات جديدة على موسكو وسيصدر امرا تنفيذا يحظر على الامريكيين اي تعاملات تجارية او مالية مع دونيتسك ولوغانسك.

بريطانيا اعتبرت خطوة بوتين تنصلا من عملية واتفاقية منسك التي ابرمت عام 2015 وقالت انها اعدت عقوبات ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ غدا وتدرس ارسال مساعدات دفاعية اخرى الى اوكرانيا فيما تحدثت عن ان الغزو الروسي قد يحصل خلال الساعات او الايام المقبلة.

وفي حين دان الاليزيه قرار بوتين طالب الامانيا ، روسيا بالتراجع عن قرارها وقالت انها سترد على هذا الانتهاك للقانون الدولي وستنسقه مع الشركاء. كما وصف الاتحاد الاوروبي الخطوة الروسية ايضا انتهاكا للقانون الدولي وتوعد الكرملين برد حازم عليها.

اما الناتو فقد اعتبر قرار موسكو انتهاكا لاتفاقيات وقعت روسيا عليها ويقوض سيادة اوكرانيا ويضعف الجهود الرامية لحل النزاع، فيما حذرت الامم المتحدة من اندلاع صراع واسع النطاق في اوكرانيا وقال الناطق باسم الامين العام للمنظمة ستيفان دوجاريك ان القرار الروسي يتعارض مع المبادئ الاممية، داعيا جميع الاطراف للامتناع عن اي اجراءات احادية والعمل على حل القاضايا دبلوماسيا.

كما عقد مجلس الامن الدولي جلسة طارئة اجمعت خلالها كلمة المندوبين على دعم سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها والدعوة لخفض التصعيد وضبط النفس وطالب المندوبون روسيا بوقف عمليتها العسكرية شرقي اوكرانيا.

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