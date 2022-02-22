سوريا.. مناورات روسية واسعة تتجاوز الضفة الجنوبية لنهر الفرات للمرة الأولى

العالم-سوريا

وأوضحت المصادر أن المناورات، شملت أكثر من 5 قرى، وأنها تجاوزت الضفة الجنوبية لنهر الفرات إلى نظيرتها الشمالية، في سابقة هي الأولى من نوعها، في مسعى لتعزيز قبضة القوات الروسية على مقربة من حقل العمر النفطي الذي يضم قاعدة عسكرية امريكية كبيرة غير شرعية.

وتوقعت المصادر، أن القوات الجوية الروسية تحضر لتنفيذ مناورات مشابهة في الحسكة والرقة بعد أن عززت تواجدها في مطاري القامشلي والرقة بعدد من طائراتها الحربية في وقت سابق نهاية العام الماضي.

يذكر ان القوات الروسية كانت قد نظمت مناورات جوية وبرية بمشاركة الجيش السوري في ريف عين عيسى شمال الرقة وتل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي رداً على وعيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتحشدات جيشه في تلك المناطق.

بالتوازي، تحدثت مصادر معارضة، أن طائرات حربية روسية اقتربت أول من أمس من منطقة التنف، التي تحوي أكبر قاعدة غير شرعية للاحتلال الأميركي عند المثلث الحدودي بين سورية والأردن والعراق، من دون تسجيل أي رد فعل أو استنفار من قوات الاحتلال.