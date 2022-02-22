أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 22 فبراير

العالم - الصحافة الايرانية

ايران ...

رئيسي بالدوحة .. إيران هي المنتصرة في الحرب على الإرهاب ومقابل ضغوط الحد الأقصى .

ابرار ..

إبرام أربعة عشر بروتوكولا للتعاون بين إيران وقطر بحضور رئيس الجمهورية وأمير قطر .

اطلاعات ..

بوتين يعلن إعتراف روسيا رسميا بإستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا .

جمهوري اسلامي ..

كامالا هاريس تتحدث عن حتمية إندلاع حرب بأوروبا في خطابها بمؤتمر ميونيخ للأمن .

حمايت ..

إنتشار مكثف للجيش الأوكراني وإستعدادات عسكرية واسعة مقابل إقليم دونباس .

آفتاب يزد..

الناطق باسم الخارجية .. القضايا المتبقية بمفاوضات فيينا هي الأكثر صعوبة.

جام جم ..

أنباء عن تشكيل تحالف "إسرائيلي" سعودي إماراتي غير معلن بمجال مواجهة المسيرات اليمنية .

خراسان ...

وزير الحرب الصهيوني يرفض بمؤتمر ميونيخ للأمن فكرة حل الدولتين جملة وتفصيلا .

قدس ..

الأمم المتحدة تشجب بشدة تهجير الكيان الصهيوني للفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس .

عصر ايرانيان ..

إيران وقطر وروسيا المثلث الذهبي لإمدادات الغاز في العالم .

كيهان ..

فريق المفاوضات .. الإتفاق في فيينا يجب أن يتضمن إلغاء كل أشكال الحظر .

جوان ..

الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية وأوروبية مصدرة للسلاح الى تايوان .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت عن مفاوضات فيينا في افتتاحيتها (تطلعات الغرب السلطوية تعيق حل قضايا عالقة )..

تصريحات المشاركين في مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي تتحدث عن تحقيق تقدم ملموس في العديد من القضايا, وهذا يعني ان هناك قضايا عالقة رغم هذا التقدم, قضايا حالت التطلعات السلطوية الغربية دون حلها حتى الان على الاقل .

"إن ما تطالب به إيران ليس عجيبا بل ينبع من روح الإتفاق النووي نفسه إلا أن القوى الغربية تتعمد وضع عراقيل"

ان على الغرب ان يتعض من تجاربه الفاشلة السابقة مقابل ايران, وادارة بايدن اعترفت بنفسها بفشل اجراءات الحظر الشاملة وضغوط الحد الاقصي الترامبية في فرض اية املاءات على بلادنا, ومن هذا المنطلق الاجدر بالقوى الغربية الكف عن ممارسة الالاعيب والمناورات غير المجدية لصالح التحرك بصورة جدية في مسار الالغاء الكامل للحظر المفروض على ايران وعلى احترام حقها بالمطالبة باجراء اختبارات لمصداقية الالغاء وبالحصول على ضمانات معتبرة .

جمهوري اسلامي ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( لعبة الصهاينة الخطيرة في المنطقة ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي وبعد استعراض طويل لزيارات كبار مسؤولين صهاينة للبحرين والامارات..

يتحرك الكيان الصهيوني ومنذ اعتراف المنامة وابو ظبي به في اطار مخطط للتغلغل لا تجاريا فحسب بل عسكريا وامنيا ايضا في منطقة الخليج الفارسي .

"إن ما يريده الكيان الصهيوني بات يتجاوز مجرد إيجاد موطئ قدم ليصل الى إقامة قواعد عسكرية ومراكز أمنية أيضا بالمنطقة "

واتفاقياته مع النظام البحريني ومع الامارات ايضا مؤشر صارخ على هذا الواقع. ومثل هذا الامر يشكل تهديدا بالغ الخطورة للامن والاستقرار بمنطقة الخليج الفارسي وخاصة لايران .

ان النظم الاقليمية التي تعد الارضية لتغلغل الكيان الصهيوني تغامر في الواقع بتعريض امنها واستقرارها للخطر بالدرجة الاولى في ظل استياء شعوبها بالذات من توجهاتها المرفوضة لصالح الكيان الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والامة الاسلامية بشكل عام . ان ما يريده الصهاينة من وراء تغلغلهم عبر حصان طروادة بعض النظم هو وضع القضية الفلسطينية على الرفوف بالكامل وتحويل نظم التطبيع الى اسواق للاقتصاد الصهيوني ودق اسفين في علاقات بلدان المنطقة مع بعضها البعض .

آفتاب يزد ..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في مقالها ( غاندي تركيا يتنبأ بقرب تنحية أردوغان )..

يسمونه بتركيا " غاندي كمال ", انه السياسي المخضرم "كمال قليجدار اوغلو " زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض .

هذا السياسي يرى بأن ما وصفه بحلم الاتراك بتنحية اردوغان بات يقترب من التحول الى حقيقة في ظل الازمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بتركيا والناجمة حسب رأيه عن سياسات اردوغان الخاطئة .

"إن تصريحات قليجدار أوغلو بعد الإجتماع السداسي لقادة أحزاب المعارضة تزيد إحتمال ترشيحه في الإنتخابات الرئاسية القريبة"

ويرى " غاندي كمال " وشأنه بذلك شأن قادة احزاب المعارضة الاخرى ان اردوغان ورط بطموحاته الخاصة تركيا في الازمة السورية وفي ليبيا ايضا وان تخبط مواقفه وتأرجحها ما بين حلف الناتو وروسيا ادى الى فقدان الثقة الدولية بمواقف وسياسات تركيا .

وبالطبع تراهن المعارضة على تزايد الاستياء الشعبي من الغلاء وتراجع قيمة الليرة التركية لايجاد اجواء عصيان مدني لوضع اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في الزاوية .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( توقعات بإستمرار الأزمة السياسية في العراق ) ..

تحدثت محافل عراقية عن احتمال عقد اجتماع اخر بين التيار الصدري واحزاب الاطار التنسيقي الشيعية بفضل وساطات تقوم بها شخصيات دينية معروفة في النجف الاشرف .

"هذه المحافل شككت بجدوى مثل هذا الإجتماع منوهة بأنه سيواجه نفس العقبات التي واجهها أول إجتماع بين الطرفين"

وذلك في اشارة منها الى رفض السيد مقتدى الصدر تشكيل كتلة اغلبية برلمانية مع احزاب الاطار التنسيقي بوجود نوري المالكي زعيم تحالف دولة القانون في عضوية هذا الاطار .

والمسألة هنا هي ان موقف مقتدى الصدر لم يتغير, كما انه اتهم منافسيه بارسال رسائل تهديد, وهي اتهامات نفاها المالكي تماما داعيا الصدر لتقديم ادلة قانونية بشأنها. وفي ظل مثل هذه الاجواء المشحونة بعدم الثقة من الصعب تصور بأن مثل هذه الاجتماعات تشكل ارضية واقعية للخروج من الأزمة السياسية.

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( أسبوع تحليق الصين وندم أمريكا) كتبت صحيفة خراسان ..

بالامس مرت ذكرى زيارة الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون التاريخية للصين عام 1972, وهي الزيارة التي انهت بعدها قطيعة كاملة بين البلدين على مدى اكثر من عقدين .

"نيكسون قضى أسبوعا ببكين ,عرف في حينها " بالأسبوع الذي غير العالم " في إشارة لأهمية التقارب الأمريكي الصيني"

والحقيقة هي ان الصين عرفت كيف تتعامل مع الظروف والمناخات الجديدة لصالح تعزيز قدراتها خاصة في ظل تدهور الاوضاع في الاتحاد السوفيتي وانشغاله بسباقات تسلح مع الولايات المتحدة, سباقات انهكت الطرفين بشدة وسط تنامي الاقتصاد الصيني. الصين ركزت بعدها على تطوير اقتصادها عبر دخول الاسواق العالمية لتتحول بعد عقود قليلة لعملاق اقتصادي هائل.

واليوم وبعد مرور نصف قرن على تلك الاحداث تراقب امريكا بذعر مسار فرض الاقتصاد الصيني هيمنته على الاسواق العالمية وتحول الصيني الى قوة استراتيجية كبرى في العالم, كما تراقب مسار التقارب الصيني الروسي في شتى المجالات الاستراتيجية وهي تعض اصابع الندم على زيارة نيكسون تلك .