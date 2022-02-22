الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حماية امنية مشددة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حماية امنية مشددة
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها، أن شرطة الاحتلال أمّنت الحماية لعشرات المستوطنين خلال اقتحامهم الأقصى، على شكل مجموعاتٍ مُكثّفة، من باب المغاربة، وحتى باب السلسلة.

واذافت ان من بين المقتحمين الصهاينة طلاب المعاهد الدينية التوراتية، حيث أدوا طقوسا تلمودية عنصرية، واستمعوا لشروحات مزورة عن "الهيكل المزعوم".

يشار إلى أن هذه الاقتحامات تتم على فترتين صباحية ومسائية يوميا، ما عدا الجمعة والسبت؛ في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.

ـــــــــ

روابط ذات صلة

مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات للحشد في ’فجر التحدي’

اكثر من 130مستوطنا يقتحمون باحات الاقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة أمنية مشددة

العشرات من جنود الاحتلال يقتحمون المسجد الإبراهيمي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. اتحاد المستشفيات الخاصة يعلن حالة الطوارئ القصوى جراء منع العدوان وصول الوقود

موسكو: الاتفاقيات مع لوغانسك ودونيتسك تسمح بنشر قواعد عسكرية روسية على أراضي الجمهوريتين

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حماية امنية مشددة

الإمارات تعتزم إبرام اتفاقات جديدة مع "إسرائيل"

قيادي بحزب الأمة يحذر من منزلق خطير يتجه اليه السودان

وزارة النقل اليمنية تطالب بإنهاء الحصار والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية