هكذا أثّرت الثورة الاسلامية في بلورة حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم الاخبارية ببرنامج"ضيف وحوار"، وفي مقابلة ستبث مساء اليوم، أشار عزام الى أن حركة الجهاد الاسلامي تعاملت مع الثورة الاسلامية في ايران بعفوية ونظرت الى الانتصار في ايران على انه انتصار للحركة ولفلسطين، وهذا الانتصار اعطى الامل في تحقيق الانجاز في فلسطين.

واعتبر عزام أن مؤسس حركة الجهاد الاسلامي الدكتور فتحي الشقاقي ((رحمة الله عليه)) قد ساهم بشكل كبير في تأسيس هذا الشعور، منوهًا الى الكتاب الهام الذي الفه ونشره الشقاقي في مصر حتى قبل ان يعود الامام الخميني قدس سره الشريف من باريس الى طهران كان هذا الكتاب في المكتبة وبين ايدي الناس في اللحظات التي تحقق فيها الانتصار الكامل بعودة الامام الخميني الراحل الى طهران.

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