الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

هكذا أثّرت الثورة الاسلامية في بلورة حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية

الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام أنه عندما انتصرت الثورة الاسلامية في ايران، كانت الأنوية الأولى لحركة الجهاد الاسلامي قد تشكلت، وانتصار الثورة الاسلامية اعطى قوة الدفع للحركة الوليدة والناشئة.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم الاخبارية ببرنامج"ضيف وحوار"، وفي مقابلة ستبث مساء اليوم، أشار عزام الى أن حركة الجهاد الاسلامي تعاملت مع الثورة الاسلامية في ايران بعفوية ونظرت الى الانتصار في ايران على انه انتصار للحركة ولفلسطين، وهذا الانتصار اعطى الامل في تحقيق الانجاز في فلسطين.

واعتبر عزام أن مؤسس حركة الجهاد الاسلامي الدكتور فتحي الشقاقي ((رحمة الله عليه)) قد ساهم بشكل كبير في تأسيس هذا الشعور، منوهًا الى الكتاب الهام الذي الفه ونشره الشقاقي في مصر حتى قبل ان يعود الامام الخميني قدس سره الشريف من باريس الى طهران كان هذا الكتاب في المكتبة وبين ايدي الناس في اللحظات التي تحقق فيها الانتصار الكامل بعودة الامام الخميني الراحل الى طهران.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

حماس تشيد بالمواقف الرافضة لتفرد السلطة بمنظمة التحرير

المنظومة الصهيونية قلقة من الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله

صحيفة لبنانية: حزب الله يفرض معادلة الردع برا وبحرا وجوا

جرار تكشف المستور وتضع النقاط على الحروف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ألمانيا وفرنسا تسعيان لإحياء صيغة "نورماندي" بشأن التسوية في أوكرانيا

مصرف سوريا المركزي يرفع سقف السحب اليومي لـ5 ملايين

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مرسوم بوتين.. وقلب الطاولة في شرق أوكرانيا

رئيسي يدعو لتنمية العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية بين ايران والجزائر

بعد تعليق مشروع نورد ستريم 2.. أسعار الغاز في أوروبا تحلق

الأسرى ينفذون إضرابًا ليوم واحد رفضًا لتنكيل الاحتلال