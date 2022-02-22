بيسكوف: إرسال قوات روسية إلى دونتيسك ولوغانسك مرتبط بتطورات الأوضاع

العالم - روسيا

وقال بيسكوف رداً على سؤال عما إذا كان هناك خطط لإرسال قوات روسية إلى دونيتسك ولوغانسك لدعم السلام: "هذا القرار سيتخذ بناءً على تطورات الأوضاع، وبناءً على طلب رئيسي هاتين الجمهوريتين، وانطلاقاً من جدواه".

وتابع بيسكوف: "مرة أخرى أقول إنّ الهدف هو الحفاظ على الأرواح وضمان أمن سكان دونيتسك ولوغانسك، الذين يتعرضون دائماَ لاستفزازات وممارسات عدوانية من جانب القوات المسلحة الأوكرانية".

واعتبر بيسكوف أنّ قطع كييف للعلاقات الدبلوماسية مع روسيا سيناريو "غير مرغوب فيه للغاية"، لأنّه "سيصعب أموراً كثيرة لشعبي البلدين".

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "بصورة فورية"، أمس الاثنين، وذلك في خطابٍ تلفزيونيٍّ وجَّهه إلى الشعب الروسي.

وأفاد موفد الميادين بأنّ طوابير من العربات العسكرية تشمل دبابات شوهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في مناطق جمهورية دونيتسك، وذلك بعدما أمر بوتين، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.