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وزير الداخلية الايراني:

العلاقة الاستراتيجية بين إيران والصين وضعت حدا للهيمنة الأميركية

العلاقة الاستراتيجية بين إيران والصين وضعت حدا للهيمنة الأميركية
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

وصف وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي العلاقات بين طهران وبكين بأنها قوية واستراتيجية وقال ان هذه العلاقة الاستراتيجية وضعت حدا للهيمنة الأميركية على العالم.

العالم- ايران

واكد وزير الداخلية لدى استقباله السفير الصيني لدى طهران تشانج هوا، على ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، معربا عن شكره للمواقف المبدئية للصين تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنظمات الدولية والتصدي للحظر الاميركي ودورها الإيجابي في الدفاع عن الطاقة النووية السلمية.

وشدد وحيدي على أن العلاقات الإيرانية الصينية ليست مجرد علاقة اقتصادية، قائلا إن "الإرادة السياسية لمسؤولي الجمهورية الإسلامية الايرانية هي تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات".

ووصف وزير الداخلية العلاقات بين طهران وبكين بأنها قوية واستراتيجية وقال: "هذه العلاقة الاستراتيجية وضعت حدا للهيمنة الأميركية على العالم".

وفي إشارة إلى التعاون الأمني ​​بين إيران والصين في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أكد: "نحن مستعدون في إطار التعاون الأمني لزيادة التعاطي في هذا المجال ".

ولفت إلى الارضيات المساعدة للتعاون الثنائي مع الصين في تطوير القضايا الحضرية والمترو، وشدد وزير الداخلية على أن المجالات التكنولوجية والعلمية، مثل إنشاء مدينة ذكية ، هي أحد الموضوعات لتطوير هذه التبادلات.

وذكَّر وحيدي: بالنظر إلى القدرة المتاحة مجال النفايات لإنتاج الطاقة ؛ يمكن أن يكون ذلك أساسا ومحورا اخر للتعاون ونقل المعرفة والتكنولوجيا بين البلدين.

وشدد وحيدي في جانب اخر من لقائه على التعاون الإقليمي متعدد الأطراف، قائلا إن إيران والصين وباكستان وأفغانستان يمكنها تحديد برامج مشتركة في مختلف المجالات مثل القضايا الأمنية والاستراتيجية.

كما دعا إلى تطوير العلاقات الإيرانية الصينية في إطار اتفاقية مدتها 25 عامًا بين البلدين، وأضاف: "إذا تحققت الأسس اللازمة ، فنحن مستعدون لإقامة علاقات بين المحافظات الايرانية والصينية ".

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