'طالبان' تفرض الحجاب على موظفات الحكومة

العالم - أفغانستان

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد صادق عاكف مهاجر لوكالة فرانس برس: "يمكنهن ارتداء الحجاب بأي طريقة يردنها".

وأضاف أن بإمكانهن "ارتداء أي شكل من الحجاب، الأمر متروك لهن، لكن يتعين عليهن وضعه بشكل جيد، حتى لو كان وشاحا".

ومُنع معظم النساء في الوظائف الحكومية من العودة إلى العمل منذ تولي "طالبان" السلطة في أغسطس/آب، على الرغم من تعهد الحركة المتطرفة السماح لهن بذلك بمجرد استيفاء شروط معينة، مثل الفصل الحازم بين الجنسين في العمل.

وتعهدت "طالبان" بأن تكون أكثر تساهلاً إلا أن القيود لا تزال مفروضة.