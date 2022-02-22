قطر: منتجو الغاز لا يوافقون على عقوبات ضد عضو بمنتدى مصدري الغاز

العالم- قطر

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي، اليوم الثلاثاء، في جلسة بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة إن الدول المنتجة للغاز لا توافق على فرض عقوبات اقتصادية على أي من الدول الأعضاء بالمنتدى خارج إطار الأمم المتحدة.

ولم يحدد الدول الأعضاء التي قد تستهدفها عقوبات.



إيران وروسيا كلاهما عضوان في المنتدى الذي يطلق عليهما أحيانا اسم "أوبك الغاز".

ودعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء إلى تعزيز الحوار والتعاون بين مصدري ومستوردي الغاز الطبيعي لضمان أمن امدادات الطاقة واستقرار الأسواق.

وقال الشيخ تميم في كلمة في افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز صباح اليوم بالدوحة "نجدد دعوتنا إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء من جهة، وبين المصدرين والمستوردين من جهة أخرى، لضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي واستقرار أسواق الغاز العالمي".

وأضاف أن قمة منتدى الدول المصدرة للغاز اليوم تؤكد أهمية ضمان أمن واستقرار الطلب والإمدادات، وعلى وجود أُطر قانونية شفافة وغير تمييزية تضمن مصالح الدول الأعضاء في المنتدى، إضافة إلى اعتماد سياسات عادلة في مجالات الطاقة والبيئة في البلدان المستهلكة للغاز.

وتعهد بأن تستمر قطر في دعم جهود حماية مصالح مصدري الغاز والحفاظ على مصالح المستهلكين، والتأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء في تطوير واستغلال مصادرها الطبيعية.