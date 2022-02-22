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كوريا الجنوبية تعلق على قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

كوريا الجنوبية تعلق على قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، اليوم الثلاثاء، أنه "يجب احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا"، مشددا على "ضرورة إيجاد حل سلمي لأزمة أوكرانيا من خلال الحوار".

العالم - أسيا والباسفيك

وخلال ترؤسه اجتماعا مشتركا لمجلس الأمن الوطني ومجلس الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية الخارجية، اعتبر مون جيه إن أن "تطورات الوضع في أوكرانيا ملتهبة"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة والدول الغربية تدين بشدة اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين عن أوكرانيا، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، وتستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد روسيا".

ورأى مون أنه "يتعين على الدول في جميع أنحاء العالم أن تتحد وتعمل من أجل إيجاد حل سريع وسلمي لأزمة أوكرانيا".

كما تعهد بأن تشارك كوريا الجنوبية بنشاط في هذه الجهود كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، ووجه تعليمات للمسؤولين بالاستعداد بشكل شامل لحماية المواطنين الكوريين الجنوبيين في أوكرانيا ووضع تدابير لتقليل تداعيات الأزمة على الاقتصاد الكوري الجنوبي.

وبحسب وكالة "يونهاب"، بقي 64 مواطنا كوريا جنوبيا في أوكرانيا حتى الساعة السادسة مساء يوم 20 فبراير (بتوقيت أوكرانيا)، في حين كانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تبحث في خطط لإجلائهم في حالة الطوارئ.

وتأتي تصريحات رئيس كوريا الجنوبية بعد أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس (حيث تقع الجمهوريتان) منذ العام 2014.

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