رئيسي: على الدول الأفريقية وعبر استخدام خبراتها عدم السماح لتدخل الغربيين

العالم- ايران

والتقى رئيسي، برئيس غينيا الاستوائية أوبيانغ انغوئما امباسوغو ، مساء اليوم الثلاثاء على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في قطر ، قائلا إن البلدان الأفريقية بالإضافة إلى مواردها الغنية تمتلك طاقات بشرية تتميز بالجد والمثابرة ويمكنهم لعب دور فعال في تنمية القارة ".وقال ان الدول الغربية على مدى قرون ، عملت فقط على نهب موارد إفريقيا الغنية والقوى العاملة".

وأضاف رئيسي: "حافظت الدول الغربية على نوازعها الاستعمارية ولم تغير سوى أساليبها الاستعمارية".

وقال "في نظر الجمهورية الإسلامية ، تتمتع الدول الأفريقية بإمكانيات كبيرة للتنمية ، ونحن على استعداد للتعاون وتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات ، بما في ذلك تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى هذه الدول ، بما في ذلك غينيا الاستوائية ".

وردًا على تصريحات رئيس غينيا الاستوائية بأن أياً من الدول الأوروبية لم تقدم مساعدة ملحوظة لبلاده ضد جائحة كورونا وأن عددًا كبيرًا من أبنائها قد ماتوا نتيجة وباء كورونا ، صرح رئيسي ان إيران ايضا إذا لم نبادر نحن الى انتاج اللقاحات بأنفسنا لما اعطانا الغربيون اللقاحات ولكن اليوم هناك 6 شركات في إيران تنتج لقاحات كورونا.

ودعا رئيسي وزير الخارجية إلى وضع الخطط اللازمة لعقد اجتماع للجنة المشتركة للتعاون مع غينيا الاستوائية في أسرع وقت ممكن ، مشيرا إلى أننا "بالتأكيد سنستخدم كل القدرات والمجالات المتاحة لتوسيع العلاقات مع غينيا الاستوائية".

وفي جانب اخر من تصريحاته قال رئيسي: "الدول الغربية والولايات المتحدة سعت وراء مصالحها الخاصة فقط أينما ذهبوا ، لكن على الدول الأفريقية ألا تسمح للدول الغربية والولايات المتحدة بإعادة إنشاء دور على القارة الأفريقية بالاعتماد على تجاربها على مدى سنين من تحمل الاستعمار الغربي ".

بدوره وصف رئيس غينيا الاستوائية إيران بأنها دولة كبيرة ، قائلاً: "لقد استعمرت الدول الإفريقية من قبل الدول الغربية لسنوات واليوم هي بحاجة إلى العمل مع دول مثل إيران للاستفادة من مواردها الغنية بما يخدم شعوب إفريقيا.

وأضاف رئيس غينيا الاستوائية: "الدول الغربية ليس لديها نية حسنة في التعامل مع الدول الأفريقية ، وحتى لو قدمت لنا مساعدة محدودة ، فإنها ستجعل هذه المساعدة على الفور مشروطة بإجراءات تقوم بها الدول الأفريقية بما يخدم مصالحها".