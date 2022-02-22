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الرئيس الايراني يغادر الدوحة عائدا الى طهران

الرئيس الايراني يغادر الدوحة عائدا الى طهران
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

غادر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، العاصمة القطرية الدوحة في ختام زيارته لها والتي استغرقت يومين.

العالم - إیران

وجاءت زيارة الرئيس آية الله رئيسي الى الدوحة تلبية لدعوة من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حيث جرت محادثات بين الجانبين بعد الاستقبال الرسمي في الديوان الاميري.

وتم اثر المحادثات التوقيع على 14 وثيقة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وامير قطر.

واستقبل الرئيس آية الله رئيسي يوم الاثنين رئيس مجلس الوزراء القطري ورئيس وزراء ترينيداد وتوباغو ووزير خارجية فنزويلا ومن ثم التقى ابناء الجالية الايرانية المقيمين في قطر.

وفي اليوم الثاني من زيارته القى رئيس الجمهورية كلمة في اجتماع القمة السادس لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتقى رؤساء الجزائر وموزمبيق وغينيا الاستوائية.

والتقى الرئيس آية الله رئيسي مساء الثلاثاء حشدا من التجار ورجال الاعمال الايرانيين والقطريين.

وتم خلال الزيارة ايضا توقيع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة مع فنزويلا.

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