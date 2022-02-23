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هاشتاغ.. زيارة رئيسي إلى قطر + فيديو

الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

الدوحة (العالم) 2022.02.23 – زيارة مهمة على كافة الصعد قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دولة قطر.. استقبال حافل وملفت من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس الإيراني، وتوقيع اتفاقيات تعاون بين الدوحة وطهران.

العالم - إيران

ضمن فعاليات استقبال رئيسي في قطر، قميص المنتخب القطري لكرة القدم هدية من أمير قطر، ودعوة رسمية لرئيسي لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم أواخر العام الحالي.

تعليقات كثيرة حول زيارة الرئيس الإيراني إلى قطر على مواقع التواصل.. لدينا هنا تعليق من السياسي الكويتي "عبد الحميد دشتي" الذي كتب: الذباب الإلكتروني السعودي لم يعلق على زيارة الرئيس الإيراني إلى قطر، ولم يقل إن الزيارة احتلال إيراني.. عموما (الزيارة) صورة رائعة تنم عن حسن نية وجوار وتطلع ذكي لمستقبل رائع وقطر هي الفائز الأكبر.

"نور الدين" أيضا علق على تعاطي الإعلام السعودي مع الزيارة: تصوروا كيف كان سيكون رد فعل محور الشر سابقا والمتفكك حاليا، في حال كانت زيارة الرئيس الإيراني لقطر أيام الحصار الفاشل، وكيف كان سيكون تحليل إعلام العربية وأخواتها المصرية.. لا شك كانوا سيتهمون القيادة القطرية بالخيانة العظمى.

أخيرا مع "عزيز الضبيبي" الذي كتب: إرتفع من منسوب الإنجاز في مفاوضات فيينا النووية وهو ما أكده العويل الصهيوني المرتفع.. وبعيدا عن الاختناقات السياسية كانت زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى قطر محملة بكثير من رسائل التقارب مع شعوب ودول المنطقة إن ارادت ذلك.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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