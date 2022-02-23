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ردود فعل ليبية متباينة بشأن خارطة طريق الدبيبة + فيديو

الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

سبها (العالم) 2022.02.23 – كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيية عن خارطة طريق جديدة لحل الأزمة في البلاد، والذهاب إلى انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية، وتعهد بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، متحديا بذلك قرار برلمان طبرق تعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا خلفا له.

العالم ليبيا

تباينت ردود افعال الليبيين حول خارطة الطريق الجديدة التي طرحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي رفض قرار مجلس النواب بتعيين باشاغا رئيسا للحكومة المقبلة واعتبر هذا القرار تمديدا للمراحل الانتقالية التي يعيشها الليبيون منذ عشر سنوات.

واعتمدت خريطة الدبيبة على تحديد موعد جديد للانتخابات في يونيو المقبل، ولكن الكثير من الليبيين فقدوا ثقتهم في وعود الدبيبة الذي لم ينجح في أول مهام حكومته وهي التجهيز للانتخابات في 24 من ديسمبر الماضي.

ولايرحب الجميع بخطط الدبيبة وفي ذات الوقت يرى فيها البعض وسيلة قد تنهي المراحل الانتقالية التي لا تنتهي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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