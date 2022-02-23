شاهد: بوتين يفرض امراً واقعاً على اوروبا.. فما هو؟

خاص بالعالم

وقال الايوبي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان ما سيحصل في الخارطة السياسية بعد سقوط جدار برلين والاتحاد السوفيتي هو امر واقع فرضه بوتين، وان الاوروبيين يعلمون انهم باتوا في عالم جديد، وان الولايات المتحدة الامريكية تعلم كذلك انها باتت في عالم بوتين الجديد، وليس عالمها الذي كانت تفرضه في السابق.

واوضح الايوبي: أن الخارطة السياسية والاقتصادية الاوروبية بدأت تتغير جراء الواقع الذي فرضه بوتين، معتبراً ان العقوبات الاوروبية وخاصة البريطانية ضد روسيا ليست لها اي تأثير حسب مصادر فرنسية، لان روسيا باتت معتادة عليها ولا تؤثر عليها هذه العقوبات ، لانه لديها خلفيات اقتصادية ممتازة بعلاقاتها مع الصين والدول الاخرى، وبالتالي لا تستطيع العقوبات الاوروبية الحد من طموحات او المشروع الروسي في شرق اوروبا، مشيراً الى ان المراقبين يعتقدون جيداً ان هذه ليست الا موجة ضرورية للسياسة، خاصة وان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حاول كثيراً ان يجد حلاً وسطاً لكنه لم ينجح، وبالتالي هو ينتظر شهرين او ثلاثة حتى يعود الى الرئاسة، بتدبير علاقات جيدة مع روسيا.

واضاف الايوبي، ان المانيا تعتبر الدولة الاكثر تأثراً بما حدث في اوكرانيا، لذا قامت بتعليق مرسوم الموافقة على طلب الرئيس الاوكراني بالوقف التام لمشروع نقل الغاز الروسي لاوروبا باعتبار انه شريان حيوي لاوروبا عموماً في هذا الظرف بالذات، قبل ان يصل اليها اي غاز آخر، مشيراً الى ان تقديرات الاقتصاديين، تقول بان سعر الغاز سيصبح عشرين ضعفاً في اوروبا، وان هذه الزيادة لا يحتمله الاقتصاد الاوروبي.