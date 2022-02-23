صفقة عسكرية أميركية كويتية بمليار دولار

العالم - الكويت

وقال موقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، إن الكويت طلبت تصميم وبناء مجمع مقر وزارة الدفاع الكويتية، والمشتريات المرتبطة بذلك، ويتضمن ذلك مخصصات لجميع تكاليف المباني المادية وتشييد البنية التحتية.

ووفقاً للموقع، يشتمل المشروع الكلي على أكثر من 20 منشأة، بما في ذلك مرافق المقر الرئيس للقيادة المدنية والعسكرية، إضافة إلى جميع الدراسات الهندسية والتصاميم والبناء وخدمات إدارة البناء اللازمة لتوفير مجمع مقر يعمل بكامل طاقته.

وذكرت الوزارة أن الصفقة المقترحة "ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين البنية التحتية لحليف رئيسي من خارج الناتو، والذي كان قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وأضافت أن هذه الاتفاقية "ستؤدي إلى تحسين قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث مقر وزارة الدفاع الكويتية والبنية التحتية المرتبطة به".

وأشارت إلى أن "الكويت لن تجد صعوبة في استيعاب هذه البنية التحتية والدعم والخدمات المرتبطة بها في قواتها المسلحة".

وعرفت العلاقات الأمريكية الكويتية، منذ سنوات طويلة، بمتانتها وقوتها في مختلف المجالات؛ السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، وعلى الأصعدة كافة.

كما تحتضن الكويت العديد من الجنود والمعدات العسكرية الأمريكية المنتشرة في عدد من القواعد مثل قاعدة "علي السالم" الجوية وقاعدتي "عريفجان" و"معسكر الدوحة".