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مقتل 19 ارهابيا شرق عاصمة مالي

مقتل 19 ارهابيا شرق عاصمة مالي
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش المالي، اليوم الأربعاء، أنه قتل 19 "ارهابيا" في عمليات بشمال شرق العاصمة باماكو، بدعم من قوات أوروبية.

العالم - أفريقيا

وقال رئيس أركان القوات المسلحة المالية، في بيان، إن العمليات التي نفذت في مناطق تمبكتو وسيغو وموبتي وباندياجارا، استهدفت "الإرهابيين" بنجاح .

وأضاف: "تم تفكيك 15 قاعدة للارهابيين والاستيلاء على 34 دراجة نارية، وتدمير 15، ومصادرة 37 هاتفا محمولا، بالإضافة إلى اعتقال ثمانية أشخاص في منطقة تمبكتو".

وأوضح أن "الجيش المالي عمل جنبا إلى جنب مع القوات الخاصة الأوروبية في مهمة تسمى تاكوبا".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أن القوات الفرنسية التي تقاتل الارهابيين على مدى السنوات التسع الماضية ستغادر مالي في غضون أشهر.

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