شاهد: 6 فنانات تشكيليات يجسدن تطلعات المرأة السورية

العالم - سوريا

ومن خلال أعمالهن التي تحمل في جوانبها الطبيعة والبيئة القديمة والعراقة والأصالة افتتحتن معرضاً نثرن من خلاله بريق فنهن في زوايا غاليري مشوار بدمشق.

وقالت الفنانة التشكيلية لينا ديب وهي نائبة رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين:"نحن أسسنا مجموعة فنانات اوغاريت وهذا المعرض استمرار لنشاطاتنا من ملتقيات ونحاتات، المرأة هنا سميتها المتأملات أو الصابرات".

وقالت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح:"الاعمال اما انها تعکس ارتباطاً بالمکان أو بالتاريخ أو بالعاطفة او بالاسرة".

وتتضمن مجموعة أوغاريت فنانات من مختلف المحافظات السورية، ولكل منهن تجارب فنية خاصة واختصاصات وتقنيات مختلفة. أما معرضهن الجديد فهو استمرار لأنشطة عديدة تقدمها المجموعة منذ أربع سنوات بهدف إبراز دور المرأة السورية في بناء المجتمع والأسرة وتحديداً المرأة الفنانة لإبراز أعمالها ومسيرتها وعطائها الفني ولتسليط الضوء على أعمال الفن التشكيلي وابداعهن في هذا المجال.

وتحرص مجموعة أوغاريت أن تقدم هدفاً من خلال النشاطات والفعاليات والملتقيات التي تشاركن فيها. وفضلا عن سعيهن لتطوير أنفسهن وإحداث جو من التنافس الإنتاجي فيما بينهن تأمل فنانات أوغاريت في أن تحمل الأيام القادمة مشاركات أكثر لزيادة عدد الفنانات التشكيليات ضمن المجموعة.