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أوكرانيا تطالب الغرب وروسيا بضمانات أمنية 'فورية'

أوكرانيا تطالب الغرب وروسيا بضمانات أمنية 'فورية'
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء الغرب وموسكو بتقديم ضمانات أمنية "فورية" ترمي إلى تجنيب بلده الحرب.

العالم ـ أوروبا

وقال زيلينسكي خلال استقباله نظيريه البولندي والليتواني إن "أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية واضحة محددة وفورية".

وأضاف"أعتقد أن روسيا يجب أن تكون من ضمن البلدان (المطالَبة) بتقديم ضمانات أمنية واضحة وصريحة".

وأكد أن "مستقبل الأمن الأوروبي" يتقرر من خلال المواجهة بين بلاده وروسيا، قائلا: "نحن متحدون في فكرة أن مستقبل الأمن الأوروبي يتم تقريره الآن، هنا في وطننا، في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الأوكراني، ​ديمتري كوليب​، إلى أن بيان الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، إنكار كامل لوجود ​أوكرانيا​، و"الإعتراف بما يسمى جمهوريتين مستقلتين لا قيمة له، بل يؤكد أن روسيا جانب في النزاع العسكري"، معتبراً أن "آلة الدعاية الروسية تحاول جاهدة إيجاد ذريعة لتنفيذ عدوان على أوكرانيا."

وأوصت أوكرانيا رعاياها المتواجدين في روسيا بالمغادرة، وسط تصاعد التوتر بين البلدين في ظل اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس.

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