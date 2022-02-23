العراق والصين يبحثان مخرجات قرار إنهاء ملف التعويضات

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير تشانغ جون، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك"، لافتة الى أن "الجانبين بحثا مخرجات قرار مجلس الأمن الخاص بإنهاء التعويضات، والتعاون المثمر لأعضاء مجلس الأمن في هذا الملف المهم للعراق وشعبه، وانعكاساته الإيجابيّة على مستقبل البلاد ومقدراته".

وأضافت، أن "الوزير قدم الشكر باسم العراق لحكومة جُمهوريَّة الصين الشعبية على دعم مساعيّ وجُهُود العراق في الإيفاء بالتزاماته والخروج من إجراءات الفصل السابع".