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المقداد: امريكا تستثمر الارهاب في سوريا لتحقيق اهدافها

المقداد: امريكا تستثمر الارهاب في سوريا لتحقيق اهدافها
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية على اهمية التنسيق الروسي السوري.

العالم - سوريا

وقال المقداد ان المعركة التي تخوضها سوريا وروسيا من أجل الأمن والاستقرار مستمرة وهناك تطابق في مواقف البلدين حيال الأزمة الأوكرانية.

واضاف المقداد: "التنسيق السوري الروسي استراتيجي ومستمر وستظهر نتائجه على مختلف المجالات".

واكد المقداد: "الوجود الأمريكي في شمال شرق سوريا غير شرعي ويجب على هذه القوات الخروج من الأراضي السورية".

وشدد المقداد على ان "الولايات المتحدة تستثمر وجود الارهابيين لتحقيق اهدافها".

واشار المقداد الى ان "اوروبا لم تتعامل بالشعارات التي رفعتها مع اي دولة في العالم".

المقداد: "نريد افضل العلاقات مع اوروبا وهم يريدون الاستعمار".

المقداد: "الحديث عن مقايضات هو محاولات غربية للتشكيك بالعلاقات السورية الروسية".

المقداد: ارادوا تغيير النظام السياسي في سوريا لانه يقف مع الاصدقاء الروس والصينيين والايرانيين".

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المقداد: امريكا تستثمر الارهاب في سوريا لتحقيق اهدافها

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