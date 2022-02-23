المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية يتوجه الى فيينا

العالم - إیران

وغادر بهروز كمالوندي، نائب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية للجمهورية الإسلامية الايرانية، إلى فيينا لإجراء مشاورات تقنية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان كمالوندي قد زار فيينا مؤخرا والتقى رافائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعقد معه جولة من المباحثات وعقب ذلك تم التوصل إلى اتفاق بشأن تركيب كاميرات الوكالة في مجمع تساي في كرج. وكذلك التقى علي باقري ، نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الايرانيين في مباحثات فيينا ، مؤخرًا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في فيينا واجرى معه جولة من المباحثات.