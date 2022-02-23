الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية يتوجه الى فيينا

المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية يتوجه الى فيينا
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

توجه بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، إلى فيينا لإجراء مشاورات فنية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

العالم - إیران

وغادر بهروز كمالوندي، نائب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية للجمهورية الإسلامية الايرانية، إلى فيينا لإجراء مشاورات تقنية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان كمالوندي قد زار فيينا مؤخرا والتقى رافائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعقد معه جولة من المباحثات وعقب ذلك تم التوصل إلى اتفاق بشأن تركيب كاميرات الوكالة في مجمع تساي في كرج. وكذلك التقى علي باقري ، نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الايرانيين في مباحثات فيينا ، مؤخرًا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في فيينا واجرى معه جولة من المباحثات.

روابط ذات صلة

باقري كني يعود إلى طهران في زيارة قصيرة

وزيرالخارجية الايراني: تلقينا رسائل كثيرة من امريكا..

عبداللهيان: لم نحضر في فيينا لإجراء مفاوضات لأجل المفاوضات بل ..

محادثات فيينا وعقدة القضايا الرئيسية..الدبيبة يتحدى البرلمان ببقائه بمنصب رئيس الحكومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية يتوجه الى فيينا

المقداد: امريكا تستثمر الارهاب في سوريا لتحقيق اهدافها

دراسة تظهر هشاشة الإمارات في مواجهة المسيرات اليمنية

المشري يكشف شروط مجلس الدولة على البرلمان الليبي

بغداد: الخروج من الفصل السابع تطور كبير لتعزيز علاقاتنا بالمحيط

حميدتي يصل موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس