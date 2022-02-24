شاهد.. لحظة تصدي الدفاعات السورية لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

العالم-سوريا

وأكد مصدر عسكري سوري استشهاد ثلاثة جنود جراء العدوان الاسرائيلي على محيط دمشق والذي يعد الرابع من نوعه في شباط/ فبراير الجاري.

وأوضح المصدر أنه ”حوالي الساعة الواحدة و10 دقائق من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن العدوان “أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية”.

عدوان اسرائيلي على محيط دمشق

وكان العدو الإسرائيلي نفذ أمس عدواناً بالصواريخ على عدد من النقاط في محافظة القنيطرة ما تسبب بوقوع بعض الأضرار المادية.