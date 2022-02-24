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العراق.. دولة القانون يكشف عن عدد نواب الإطار التنسيقي

العراق.. دولة القانون يكشف عن عدد نواب الإطار التنسيقي
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

توقع المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون فی العراق الأربعاء، أن يرتفع عدد نواب الإطار التنسيقي في مجلس النواب الى اكثر من 93 نائباً، فيما اعتبر أن الكتل السياسية التي رفعت سعر الصرف ذاتها تريد التخفيض.

العالم-العراق

وقال بهاء النوري في حديث تلفزیونی، إن "الإطار التنسيقي كان عدد نوابه في البداية 88 نائباً وبعد حركة على النواب وصل العدد 93 نائبا وربما يرتفع"، مشيراً الى أنه "مع الاتحاد الكردستاني نحن بحدود 133 نائباً".

وأضاف "نذهب باتجاه التوافق لان الأغلبية لم تتحقق وصعب تقصي مكون كبير"، معتبراً أن "المشهد بالأصل معقد بعدم وجود تفاهم حقيقي".

وبشأن سعرف الصرف، قال النوري إن "نفس الكتل السياسية التي رفعت سعر صرف الدولار الآن تسعى لتخفيضه".

وشدد بالقول "يجب أن تكون ضمن آليات واضحة وصريحة ومعلنة"، مؤكداً أن "دولة القانون لم يصوت على رفع سعر الصرف لأنه لم يحل أي مشكلة".

وحول آخر مستجدات التفاهمات السياسية، قال النوري، إنه "لا توجد لدينا خلافات مع القوى السياسية"، مشيراً الى أن "هناك مبادرات تظهر هنا وهناك والأيام المقبلة يجب أن يكون تواصل بين القوى السياسية".

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العراق.. دولة القانون يكشف عن عدد نواب الإطار التنسيقي

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