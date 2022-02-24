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شركة إسرائيلية تجري مباحثات في المغرب للتنقيب عن الغاز

شركة إسرائيلية تجري مباحثات في المغرب للتنقيب عن الغاز
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

تبحث شركة إسرائيلية غاز في محادثات مع جهات مغربية من أجل الحصول على رخصة استكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي.

العالم - المغرب

ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن بيان صادر عن شركة "NewMed Energy"، التي غيّرت اسمها من "ديليك دريلينغ" إلى "نيوميد إنرجي"، أنها تتفاوض حاليا مع مسؤولين مغاربة للانخراط في تراخيص الاستكشاف الغازي في المستقبل، وأشارت إلى أنها تشتغل بشكل أساسي في البلدان الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

يأتي ذلك، حسب الصحيفة، في ظل تنامي المبادلات التجارية بين الكيان الإسرائيلي والمغرب، كما وقعا الاثنين الماضي على اتفاق تعاون اقتصادي يسعى للرفع من التبادل التجاري بين الجهتين إلى حوالي 500 مليون دولار سنويا.

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