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المشكلة ليست بين أوكرانيا وروسيا، بقدر ما هي مشكلة دولية كبيرة + فيديو

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

سن بطرسبرغ (العالم) 2022.02.24 – أكد الخبير بالشؤون الروسية د.عباس حبيش أن مشكلة الأزمة الأوكرانية إنما ليست مشكلة بين روسيا وأوكرانيا أكثر من كونها مشكلة دولية كبيرة مؤكدة أن أميركا هي من تريد أن تشعل الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا.

العالم - أوروبا

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار عباس حبيش إلى أن: المسألة في بداياتها، فالقرار الذي اتخذاه الرئيس والبرلمان في روسيا بالاعتراف بهذه الجمهوريتين هو البداية، والمسألة طويلة ومعقدة جدا، وهي مسألة دولية كبيرة جدا.

وفيما لفت إلى تكون عالم جديد جراء الأزمة، صرح أنه: لا توجد مشكلة كبيرة بين أوكرانيا وروسيا، بل هي مشكلة دولية كبيرة، فالشيطان الأميركي هو من يريد أن يشعل الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا، مهما قدمت أوكرانيا وروسيا من اقتراحات معينة لكن المتهم الأساسي هي الولايات المتحدة الأميركية ثانيا بريطانيا ثالثا الغرب.

وأوضح أن الرئيس الروسي قد تحدث وقال بأنه مهما حصل من أمر وحتى لو تم الاتفاق سيجد الغرب عقوبات ما على روسيا، فالكبير يعاقب الصغير والقوي يعاقب الضعيف والمستبد يعاقب المسكين.

وبشأن العقوبات الغربية بين حبيش أن روسيا قد جهزت نفسها باتفاقات قوية متينة لفترة طويلة مع الهند والصين وإيران وغيرها من الدول، وقال: لذلك العقوبات عليها إنما مهزلية وصورية، فهي لا تؤثر أصلا.

وأشار إلى وجود خلاف عميق ما بين المسؤوليين في روسيا حيث يتسائل بعضهم لماذا لا تقم روسيا بفرض عقوبات مضادة على الأوروبيين والأوكران.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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