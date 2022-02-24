شاهد.. القوات اليمنية تكسر زحفا لمرتزقة العدوان قبالة نجران

العالم - اليمن

وأكد مصدر عسكري يمني، أن العديد من مرتزقة الجيش السعودي لقوا مصرعهم وأصيب آخرين أثناء انكسار زحفهم في مربع زبيد والعمدة والذي استمر الـ12 ساعة وبإسناد من سلاح الجو المعادي الحربي والتجسسي.

ووزع الإعلام الحربي التابع للجيش واللجان الشعبية، مشاهد أظهرت تصدي المجاهدين للزحف واستهداف تجمعات المنافقين بالمدفعية والعيارات المتوسطة والثقيلة وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وعرضت المشاهد لحظة انفجار إحدى العبوات الناسفة بمرتزقة الجيش السعودي أثناء الزحف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وبينت المشاهد فرار عدد من آليات وأفراد مرتزقة الجيش السعودي تحت ضربات الجيش واللجان الشعبية وثبات المجاهدين، رغم اسناد طيران العدوان لمرتزقته.