بايدن: أمريكا وحلفاؤها سيردون على موسكو بطريقة موحدة وحاسمة

العالم-الاميركيتان

وقال بايدن في بيان بعيد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون على موسكو بطريقة موحدة وحاسمة.

وأضاف بايدن أن بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح وإلى معاناة بشرية، ووصف الهجوم العسكري الروسي بغير المبرر.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس تلقى إحاطة من كبار مساعديه، وإنه يتابع التطورات في أوكرانيا.

وأجرى بايدن اليوم اتصالا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال إنه أطلعه على خطوات واشنطن لحشد الدعم الدولي ضد الهجوم الروسي، ووعد الرئيس الأميركي بأن تواصل بلاده تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا ولشعبها.

ومن المقرر أن يبحث الأزمة اليوم الخميس مع القادة الآخرين في دول مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان).

وبعيد الإعلان الروسي عن بدء العمليات العسكرية، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن القوى الغربية متوحدة في في الرد على روسيا وتعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي "ناتو"،

وكان بلينكن قال في مقابلة مع قناة "سي بي إس" (CBS) إذا استمرت روسيا في التصعيد وانخرطت في غزو واسع لأوكرانيا فستقوم الولايات المتحدة بالتصعيد أيضا.

وبالتزامن، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على روسيا في حال قررت المضي في تصعيدها ضد أوكرانيا.

وكانت واشنطن أعلنت بالفعل عن فرض عقوبات على روسيا عقب اعترافها بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

في هذه الأثناء، أعلن مسؤول أميركي أن بلاده ستقدم اليوم الخميس مشروع قرار في الأمم المتحدة يدين روسيا على أن يتم التصويت عليه غدا الجمعة.