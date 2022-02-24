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العراق يخاطب جامعات أوكرانيا لمنح إجازات للطلبة العراقيين

العراق يخاطب جامعات أوكرانيا لمنح إجازات للطلبة العراقيين
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن مخاطبة الجامعات الاوكرانية لمنح اجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف للوكالة الرسمية، ان "سفارة جمهورية العراق لدى اوكرانيا خاطبت 27 جامعة ومعهد اوكراني يدرس فيها طلبة عراقيون، بتسهيل منحهم اجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الامني، وابداء الاهتمام والرعاية لهم".

واضاف ان "السفارة دعت تلك الجامعات والمعاهد الاوكرانية الى تزويدها بمعلومات تفصيلية عن اوضاع واعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها.".

يذكر ان السفارة العراقية في اوكرانيا حثت جميع المواطنين العراقيين المتواجدين على الاراضي الاوكرانية الى توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة في شرق اوكرانيا.

كما دعتهم ايضا الى التواصل معها حال احتياجهم لأية مساعدة عبر خطوط ساخنة حددتها السفارة.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في منطقة دونباس، وذلك بعد أيام من اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

وأبلغ المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مجلس الأمن الدولي باعلان الرئيس بوتين إطلاق عملية عسكرية خاصة في الشرق الأوكراني.

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