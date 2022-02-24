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أوكرانيا: سقوط عشرات القتلى جراء الضربات الروسية

أوكرانيا: سقوط عشرات القتلى جراء الضربات الروسية
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الأوكرانية أنها خسرت أكثر من 40 من جنودها، بالإضافة إلى تقارير عن سقوط نحو 10 قتلى بين المدنيين، جراء العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا فجر اليوم الخميس.

العالم-اوروبا

وصرح مساعد الرئيس الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، أثناء موجز صحفي بأن عشرات العسكريين الأوكرانيين أصيبوا جراء الضربات الروسية.

في غضون ذلك، أكد مستشار وزير الداخلية أنطون غيراشينكو على قناته في تطبيق "تيليغرام" أن صاروخين مجنحين استهدفا الموقع العسكري في مدينة بروفاري بمقاطعة كييف الذي أفادت تقارير صحفية بأنه يضم مركز العمليات الخاصة للجيش.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ضرباتها تطال المواقع العسكرية حصرا، متهمة السلطات الأوكرانية بتصوير مشاهد بشكل مسبق لفبركة سقوط قتلى بين المدنيين.

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