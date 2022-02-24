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مطار بغداد يكتظ بالمسافرين بعد توقف رحلات جوية (فيديو)

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

إمتلأت صالات الانتظار بمطار بغداد الدولي بالحشود من المواطنين العالقين الذين تم إلغاء جميع رحلاتهم دون سابق إنذار نتيجة لإضراب عدد من طواقم شركة الخطوط الجوية العراقية عن العمل.

العالم-العراق

ونفذت طواقم شركة الخطوط الجوية العراقية، صباح اليوم الخميس، إضرابها المفتوح عن العمل وتوقف الرحلات الجوية التابعة للشركة في مطار بغداد الدولي.

وأعلنوا عن 10 مطالب لإنهاء اضرابهم من بينها فصل شركة الخطوط الجوية عن وزارة النقل وإعفاء مدراء في الخطوط الجوية “لما تسببوه بهدر في المال العام وصرف مستحقات طواقم الخطوط الجوية من 2018 ولغاية 2021”.

وأفاد مصدر محلي، اليوم الخميس، بتوقف اغلب الرحلات عبر الناقل الوطني، فيما أشار الى حدوث فوضى بين المسافرين داخل المطار.

وقال المصدر، أن "اغلب الرحلات عبر الناقل الوطني توقفت، بسبب اضراب طواقم الخطوط الجوية عن العمل".

وأشار الى "حدوث فوضى بين المسافرين داخل صالة المطار".

كما أفاد مواطنون عراقيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم عالقين في عدد من مطارات البلاد المحلية.

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