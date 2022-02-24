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شاهد.. كيف اعطت 'اسرائيل' نصراً مضاعفاً للمقاومة

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

يری خبراء اسرائيليين ان الرد الاسرائيلي المربك علی طيران طائرة حسان المسيرة فوق اراضي فلسطين المحتلة، اعطی نصراً معنوياً اضافياً للمقاومة.

العالم - انقلاب الصورة

الاعلان في "اسرائيل" عن اختراق طائرة مسيرة غيرمأهولة اجواء فلسطين المحتلة، آتية من لبنان، ادخلت الجيش الاسرائيلي في حالة من البلبلة والارباك وكذلك وسائل الاعلام الاسرائيلية.

بيانات جيش الاحتلال المتلاحقة لتغطية ارباكه وفشله أثارت المزيد من البلبلة في أوساط المعلقين والمراقبين الذين أشاروا ان الجيش فشل في اعتراض الطائرة علی الرغم من ادعائه بأنها كانت تحت نظره قبل دخولها المجال الجوي الاسرائيلي. الامر الذي جر عليه انتقادات وطرح العديد من علامات الاستفاهم.

أجواء الارباك والتضارب التي سادت بيانات الجيش والتقارير الاعلامية ترافقت مع حال من القلق والرعب سادت المستوطنات الشمالية حيث سارع المستوطنون للجوء الی الملاجئ.

واكد محللون سياسيون اسرائيليون ان أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله حقق نصراً مهماً علی صعيد الوعي بسبب ان الاسرائيليين ردوا وهو اعاد المسيرة الی لبنان.

ورأی خبراء اسرائيليين ان رد الجيش الاسرائيلي كان مبالغاً فيه فقد استخدم طائرات حربية ومروحيات وصفارات انذار وقبة حديدة لم تنجح في اعتراض المسيرة، بحيث قال مصدر امني ان الجيش الاسرائيلي اعطی بهذه الردود، نصراً معنوياً للسيد نصرالله.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6059223

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شاهد.. كيف اعطت 'اسرائيل' نصراً مضاعفاً للمقاومة

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