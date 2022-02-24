الاتحاد الأوروبي: نخطط لفرض أقوى حزمة من العقوبات على روسيا

العالم-أوروبا

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنّ "الهدف هو الاستقرار في أوروبا ونظام السلام الدولي برمته، وسنحاسب الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين على ذلك".

وأضافت: "سنقدم حزمة من العقوبات المكثفة والمستهدفة للزعماء الأوروبيين للموافقة عليها".

وذكرت فون دير لاين أن "العقوبات الهائلة والموجهة" التي ستفرضها على قادة الاتحاد الأوروبي "ستستهدف القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الروسي، من خلال منع الوصول إلى التقنيات والأسواق التي تعتبر أساسية بالنسبة لروسيا".

وأوضحت أن العقوبات في حالة الموافقة عليها "ستضعف القاعدة الاقتصادية لروسيا وقدرتها على التحديث. بالإضافة إلى ذلك، سنجمد الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي ونوقف وصول البنوك الروسية إلى أسواق المال الأوروبية".

بدوره، وصف منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، العقوبات المزمع فرضها بأنها "الحزمة الأقوى والأقسى" التي تم النظر فيها على الإطلاق.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، إن "الأوان قد فات لحوار مع روسيا"، مؤكدة أن "حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع تقف متحدة في وجه انتهاك موسكو الحاد للقانون الدولي".

وأضافت لامبرخت، في بيان: "هذا صحيح على الأخص الآن بالطبع بالنسبة لحلفائنا بالجناح الشرقي من التحالف، الذين يمكنهم التعويل على دعمنا الكامل".

وناشدت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب قواته فوراً، وقالت إن "على روسيا الاستعداد لعقوبات قاسية غير مسبوقة".

وتابعت لامبرخت: "هجوم روسيا على أوكرانيا يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولا يمكن مقارنته بأي شيء في التاريخ الحديث".

ولفتت إلى أنّ "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين بدأ بلا أي سبب حرباً في وسط أوروبا، وسيكون وحده المسؤول عن المعاناة الفظيعة المرتبطة بذلك".

وأضافت أنّ "بوتين دهس القانون الدولي من خلال الاعتراف بما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ودمر اتفاقية مينسك"، مؤكدة أن "أوكرانيا تعد وستظل دولة حرة ذات سيادة. القانون الدولي غير قابل للتفاوض".

وذكرت أنه يتعين على روسيا حالياً "الاستعداد لعقوبات غير مسبوقة وفي غاية الصرامة"، وفي الوقت ذاته ناشدت بوتين سحب قواته على الفور، وقالت: "مددنا اليد لروسيا لإجراء مفاوضات، ولكنه (بوتين) عزف عنها. ومع ذلك فإنه لم يفت الأوان لإجراء حوار".

وأكدت لامبرخت أنه يمكن للحلفاء في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التعويل على الدعم الكامل لألمانيا.

من جهته، قال جيمس كليفرلي وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، إنّ بلاده سترد على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن عملية عسكرية في أوكرانيا بـ"أكبر وأقسى" حزمة من العقوبات على موسكو، وإن بعضها سيبدأ سريانه، اليوم الخميس.

وفرضت واشنطن وحلفاؤها الغربيون أولى العقوبات رداً على اعتراف موسكو بالانفصاليين الذين تقاتلهم كييف منذ ثماني سنوات في نزاع أودى بحياة أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن.