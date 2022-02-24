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ايران تطلب من مواطنيها مغادرة اوكرانيا

ايران تطلب من مواطنيها مغادرة اوكرانيا
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد متحدث الخارجية الايرانية، اصدار الوزارة بيان عبر سفارة الجمهورية الاسلامية في كييف، تطالب فيه المواطنين الايرانيين المقيمين ترك أوكرانيا.

العالم- ايران

وبيّن المتحدث "سعيد خطيب زادة" في مداخلة هاتفية مع التلفزيون الايراني اليوم الخميس، أن الوزارة طالبت السفارة بتوفير الممرات والقنوات اللازمة لخروج الايرانيين، وأطلقت خطا ساخنا في طهران والسفارة الايرانية في كييف للتواصل مع المواطنين.

وأشار أن الوزارة ستبذل جهودها لاجلاء الايرانيين بشكل هادئ من اوكرانيا، حيث تواصل اتصالاتها مع الطرفين الروسي والاوكراني بهذا الشأن وأكدت لهما أن أوضاع المواطنين الايرانيين تمثل أولوية قصوى للجمهورية الاسلامية.

ونوه المتحدث الى أن وزارة الخارجية تعمل على تسيير رحلات جوية لاجلاء المواطنين الايرانيين من بعض المناطق في اوكرانيا.

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