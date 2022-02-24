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محلل سياسي: روسيا تستعيد اليوم دورها الدولي

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

رأى المحلل السياسي حسن حردان أن روسيا تستعيد اليوم دورها الدولي في التأكيد بأنها لن تسمح للغرب بأن يعبث بأمنها القومي.

العالم - خاص بالعالم

وقال حردان في التصال هاتفي مباشر مع قناة العالم الاخبارية، إن الرئيس الفرنسي ماكرون خلال كلمته اليوم الخميس، يحاول ان يبعث رسالة معنوية، الى الحكومة الاوكرانية حتى تصمد امام روسيا، معتبرا بان تصريحات الرئيس ماكرون لا تغيير من الواقع شيء، لان فرنسا لاتستطيع ان تدخل عسكريا في اوكرانيا لدعم الحكومة الاوكرانية.

واضاف، أن الغرب يحاول ان يعوض عن فشله وخيبة أمله من خلال اطلاق مواقف، من قبيل العقوبات على روسيا، مشيرا الى ان العقوبات الغربية لن تؤدي الى اضعاف روسيا وانما ستؤدي الى الاضرار باقتصاديات اوروبا.

واوضح المحلل السياسي، أن انقطاع امدادات الغاز الروسي عن اوروبا سيسبب ازمة كبيرة جدا لها، لانها لا تستطيع ان تجد بديلا في المدى القصير عن الغاز الروسي.

هذا وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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