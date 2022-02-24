بالفيديو..تداعيات مايجري في اوكرانيا على الداخل الاوروبي

العالم - خاص بالعالم

اعتبر الحمصي، فرض الحصار على روسيا من قبل الاوروبيين، يعتبر حصار على اوروبا نفسها، لان انعكاس هذا الحصار سيكون على الداخل الاوروبي وعلى الشعب الاوروبي، و ستتبعه انقسامات حادة في داخل المجتمعات والحكومات الاوروبية.

واضاف، أن النفط والغاز الروسي له دور كبير وفعال في تأمين وتوفير الطاقة الاوروبية، وفرض الحصار على روسيا يعني انقطاع شريان الحياة داخل اوروبا.

واوضح الحمصي، أن البورصات الاوروبية شهدت انهيارات واسعار النفط ارتفعت وهكذا اسعار الذهب، مشيرا الى ان العقوبات على روسيا ليست جديدة وان دول كثيرة تمكنت من ان تستفاد من الحصار لتعتمد على نفسها كايران.

وأكد الحمصي، انه لايوجد هناك مساومات في تاريخ روسيا في القضايا المهمة ومايتعلق بالامن الروسي.

هذا وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلاق عملية عسكرية في اوكرانيا، وطالب الجيش الأوكراني بإلقاء السلاح. فيما أعلنت كييف حالة الحرب، وفرضت الأحكام العرفية، وأكدت تعرضها لهجوم واسع من عدة جبهات.

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