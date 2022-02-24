ربط شبكة الاتصالات في البحرين والإمارات مع كيان الاحتلال

العالم - البحرين

وحسب موقع "مرآة البحرين"، فقد قالت شركة "آرك"، المزود لحلول البنية التحتية للاتصالات في المنطقة ومقرها دبي في بيان يوم أمس الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقية مع شركة "بيزك إنترناشونال" الإسرائيلية لضم شبكتها إلى مركز بيانات "بيزك" بتل أبيب.

وتعمل الشركتان حاليًا على إنشاء مسار يضمن الوصول إلى أقل زمن انتقال بين مراكز نقل البيانات الإقليمية وهي: داتامينا بالإمارات، والمنطقة العالمية بالبحرين، والمنصة الذكية بالإمارات و"إسرائيل".

وقال ماهيش جايشانكار، الرئيس التنفيذي لشركة "آرك"، في البيان، إن "شراكة آرك مع بيزك إنترناشونال خطوة واعدة من شأنها الدفع قدمًا بالتعاون بين الكيان الاسرائيلي والإمارات والبحرين؛ حيث يمكن لعملائنا الآن التمتع بأقل زمن انتقال للوصول للأسواق الأوروبية عن طريق إسرائيل"، مضيفا أن "بيزك إنترناشونال هي شريك رائع، وسيكون من المثمر العمل مع الفريق في "إسرائيل" على هذه المبادرة التاريخية".

من جانبه، قال "رون جلاف"، نائب رئيس قسم الأعمال والتحالفات العالمية في بيزك إنترناشونال: "سوف تتيح هذه الشراكة فرص نمو هائلة لشركة "آرك" وشركة بيزك"، زاعما أن الاتفاقية فرصة للاستفادة من موقع الكيان الاسرائيلي الجغرافي مما يوفر للعملاء إمكانية وصولهم لأسواق أكثر.

يذكر أن الإمارات والبحرين اعلنتا تطبيع علاقاتهما مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في عام 2020، برعاية الرئيس الاميركي السابق الارعن دونالد ترامب، الامر الذي شكل طعنة في ظهر القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتعرض كل يوم لاعتداءات الصهيونية بشكل ما .