شمخاني: ازمة اوكرانيا يمكنها ان تكون عبرة للاتعاظ

العالم- ايران

شمخاني: انهيار الأسواق المالية والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بسبب الأزمة بشرق أروبا اظهر أن عدم الاستقرار هناك يتسبب باضرار للمصالح الغربية

وقال الادميرال شمخاني في تغريدة له نشرها على موقع تويتر اليوم الخميس : "أظهر انهيار الأسواق المالية والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بسبب الأزمة في أقصى شرق أوروبا، اظهر أن عدم الاستقرار وانعدام الأمن بجميع أشكاله في النصف الشرقي من الكرة الأرضية يتسببان بأضرار جسيمة للمصالح الغربية".

واضاف شمخاني: "يمكن أن تكون الأزمة في اوکرانيا عبرة للاتعاظ".