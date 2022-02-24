الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شمخاني: ازمة اوكرانيا يمكنها ان تكون عبرة للاتعاظ

شمخاني: ازمة اوكرانيا يمكنها ان تكون عبرة للاتعاظ
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد أمين عام المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني ان انهيار الأسواق المالية وارتفاع أسعار الطاقة بسبب ازمة اوكرانيا سيلحقان أضرارًا جسيمة بالمصالح الغربية.

العالم- ايران

شمخاني: انهيار الأسواق المالية والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بسبب الأزمة بشرق أروبا اظهر أن عدم الاستقرار هناك يتسبب باضرار للمصالح الغربية

وقال الادميرال شمخاني في تغريدة له نشرها على موقع تويتر اليوم الخميس : "أظهر انهيار الأسواق المالية والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بسبب الأزمة في أقصى شرق أوروبا، اظهر أن عدم الاستقرار وانعدام الأمن بجميع أشكاله في النصف الشرقي من الكرة الأرضية يتسببان بأضرار جسيمة للمصالح الغربية".

واضاف شمخاني: "يمكن أن تكون الأزمة في اوکرانيا عبرة للاتعاظ".

روابط ذات صلة

شمخاني:  التوصل الى اتفاق جيد ممكن ولكن بشرط..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..وقفة احتجاجية للقضاة التونسيين فما هي مطالبهم؟

لجميع المسافرين القادمين والمغادرين.. الكويت تفتح منافذها البرية 24 ساعة مع تقديم شهادة 'pcr'

تحذير.. القهوة قد تبطئ عمل الدماغ في هذه الحالة!

الرئيس الأوكراني: القوات الروسية تسعى للسيطرة على محطة "تشرنوبل" النووية

حماس في ذكرى مجزرة "الإبراهيمي": العدو لا يفهم إلا لغة المقاومة

الاحتلال يعتقل مسؤولًا في "الأوقاف الإسلامية" بالقدس