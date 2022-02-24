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الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير الروسي

الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير الروسي
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

استدعى الاتحاد الأوروبي السفير الروسي لدى التكتل لإبلاغه بـ"إدانته الشديدة" للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق ما أعلن جهاز السياسة الخارجية للاتحاد.

العالم-اوروبا

وجاء في بيان جهاز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن "السفير الروسي فلاديمير تشيزوف تبلغ بالإدانة لـ"غزو القوات الروسية غير المبرر لأوكرانيا".

وطلب الاتحاد الأوروبي من السفير الروسي إبلاغ موسكو بطلب بروكسل "وضع حد فوري للعمليات العسكرية".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس الروسي بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

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