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وزير الزراعة السوري يبحث مع السفير البرازيلي تطوير التعاون الزراعي

وزير الزراعة السوري يبحث مع السفير البرازيلي تطوير التعاون الزراعي
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا مع سفير جمهورية البرازيل الاتحادية بدمشق فابيو فاز بيتالوكا اليوم سبل تفعيل الاتفاقيات الزراعية الموقعة بين البلدين وتطوير التعاون في مجالات البحوث الزراعية والأدوية البيطرية والثروة الحيوانية وتأمين الأعلاف.

العالم - سوريا

الوزير قطنا استعرض احتياجات القطاع الزراعي في سوريا لافتاً إلى ضرورة أن تأخذ الجالية السورية في البرازيل دورها في زيادة التعاون بين البلدين ونقل المبادرات والمشاريع الناجحة وخاصة في المجال الزراعي مؤكداً الاستعداد لتقديم كل ما يلزم في هذا المجال.

وبين قطنا ضرورة أن يكون هناك منصات مشتركة عبر الإنترنت بين الفنيين والباحثين في البلدين لتبادل التجارب والثقافات والبرامج العلمية ومراجعة الاتفاقيات وتطويرها.

بدوره أعرب السفير البرازيلي عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع سوريا مستعرضاً واقع القطاع الزراعي في البرازيل وأبرز منتجاته.

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