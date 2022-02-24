وزير الزراعة السوري يبحث مع السفير البرازيلي تطوير التعاون الزراعي

العالم - سوريا

الوزير قطنا استعرض احتياجات القطاع الزراعي في سوريا لافتاً إلى ضرورة أن تأخذ الجالية السورية في البرازيل دورها في زيادة التعاون بين البلدين ونقل المبادرات والمشاريع الناجحة وخاصة في المجال الزراعي مؤكداً الاستعداد لتقديم كل ما يلزم في هذا المجال.

وبين قطنا ضرورة أن يكون هناك منصات مشتركة عبر الإنترنت بين الفنيين والباحثين في البلدين لتبادل التجارب والثقافات والبرامج العلمية ومراجعة الاتفاقيات وتطويرها.

بدوره أعرب السفير البرازيلي عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع سوريا مستعرضاً واقع القطاع الزراعي في البرازيل وأبرز منتجاته.