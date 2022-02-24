الاحتلال يعتقل مسؤولًا في "الأوقاف الإسلامية" بالقدس

العالم - الإحتلال

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو هدوان، بعد إجباره على إغلاق مقر لجنة الصداقات في "باب المجلس" (أحد أبواب المسجد الأقصى) دون إبداء سبب لاعتقاله.

وعلى مدى السنوات الماضية أصدرت مخابرات الاحتلال العديد من قرارات الاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى بحق المرابطين فيه والعاملين في أوقاف القدس.

يشار إلى أن "أوقاف القدس" دائرة تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، وهي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها.