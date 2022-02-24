بالفيديو..ردود الفعل الدولية ازاء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

الحرب الباردة بين روسيا وأوكرانيا ما لبثت أن اشتعلت شراتها في ساحة الميدان، بعد قرار روسيا شن عملية عسكرية في أوكرانيا، بعد يومين على اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين اوكرانيتين في دونباس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يريد الدفاع عنها إزاء العدوان الأوكراني وأعطى إشارة إطلاق العملية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "اتخذت قرار شن عملية عسكرية خاصة، سنبذل أقصى جهودنا لنزع السلاح وإزالة الطابع النازي لأوكرانيا، لا نخطط لاحتلال أراض أوكرانية ولا ننوي فرض أي شيء بالقوة على أحد، وندعو الجنود الأوكرانيين إلى إلقاء أسلحتهم".

هذه الخطوة قوبلت بعاصفة من الانتقادات الغربية وردود الفعل، هدد خلالها الزعماء الاوروبيون بعقوبات غير مسبوقة على روسيا، وشبهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأفعال ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، فيما ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بالهجوم غير المبرر للقوات العسكرية الروسية، مؤكدا ان 'العالم سيحاسب روسيا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "الهجوم الروسي على أوكرانيا لحظة فارقة في تاريخ القارة الأوروبية، السلطات الروسية تتحمل مسؤولية هذا العمل على أوكرانيا بالكامل وهو انتهاك للقانون الدولي، أوروبا كلها موحدة في مواجهة التهديدات الروسية، وكل حلفاء الناتو فرضوا عقوبات قوية على روسيا وقدموا مساعدة عسكرية لأوكرانيا".

بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "فرنسا سترد دون تخاذل على التحرك العسكري الروسي ضد أوكرانيا، على روسيا أن تتوقع عقوبات قاسية تستهدف الجيش والاقتصاد وقطاع الطاقة لديها".

من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "لا أعتقد أن الديکتاتور الروسي سيتمکن أبدا من قمع الشعور القومي لدي الأوکرانيين واعتقادهم الراسخ بأن بلادهم يجب أن تکون حرة".

واعتبر المستشار الالماني اولاف شولتس أن العملية العسكرية انتهاك فاضخ للقانون الدولي، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إلى وقف النزاع الذي بدأته روسيا وطالب بوتين باسم الإنسانية إعادة القوات الروسية لتفادي اندلاع ما يمكن أن يكون أسوأ حرب في أوروبا منذ بداية القرن.

كما دان الاتحاد الأوروبي ما وصفه سلوك روسيا غير المبرّر وحذر من أن نظام الرئيس الروسي سيواجه عزلة غير مسبوقة بعد تدخله العسكري في أوكرانيا.

أما الموقف الصيني جاء متفهما لمخاوف روسيا المنطقية على الصعيد الأمني، فالمسألة الأوكرانية ترتبط بتاريخ خاص ومعقّد.