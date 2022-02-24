بحر العلوم: لن نسمح للإرهاب بعرقلة خطط الحكومة العراقية

العالم - العراق

وقال بحر العلوم في جلسة المجلس الخاصة بالعراق ، إن "المحكمة الاتحادية صادقت على نتائج انتخابات 2021، وشهدت بصواب قرارات مجلس المفوضين وأصدرت قرارها بدستورية الجلسة الاولى للبرلمان الجديد والتي أفضت إلى انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه".

وفي ملف ثانٍ أكد أن "العراق يكرر دعواته لعدم استخدام اراضيه ساحة للاقتتال وتصفية الحسابات والأغراض السياسية وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب ما يعرض أمنه للخطر".

وأضاف: "لن نسمح للإرهاب أن يقف عائقاً أمام خطط الحكومة وجهودها في مجالات التنمية وتعزيز الامن والاستقرار والسلم المجتمع"، داعيا "جميع الجهات الدولية إلى مكافحة تهديد العصابات الإرهابية".

وفيما يتعلق بالعلاقات العراقية – الكويتية أوضح بحر العلوم، "سددنا كامل التعويضات للكويت والبالغة 52.4 مليار دولار جراء الغزو الصدامي والمجتمع الدولي أقر بذلك في جلسة مجلس الأمن الأخيرة".

وأردف بأن "العراق حريص على طي صفحة الماضي مع الكويت ويولي أهمية خاصة لملف المفقودين".